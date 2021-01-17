В рамках недільної програми 16-го туру Бундесліги Фрайбург на виїзді поступився Баварії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 16-й тур

Баварія – Фрайбург – 2:1

Голи: Лєвандовскі, 7, Мюллєр, 75 – Петерсен, 62

Айнтрахт Франкфурт – Шальке – початок о 19:00

Мюнхенська Баварія у рідних стінах приймала Фрайбург. Господарі забили швидкий гол – на 5-й хвилині Мюллєр віддав розрізну передачу у глибину штрафного майданчика, а Лєвандовскі в дотик замкнув. Гості намагались нав'язувати боротьбу, однак у першому таймі нічого створити не змогли.

Штутгарт врятував нічию з Борусією М, Борусія Д втратила очки з Майнцом, РБ Лейпциг не зміг очолити Бундеслігу

У другому таймі Петерсен своєчасно опинився на добиванні у карному майданчику і таки зрівняв рахунок. На 75-й хвилині мюнхенці зрівняли – Сане майстерно скинув на Мюллєра, який з вбивчої відстані прошив голкіпера. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Баварії – 2:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ