Триумфальное возвращение Йовича в видеообзоре матча Айнтрахт – Шальке – 3: 1
23:18 - Читати українською
Айнтрахт победил Шальке в матче 16 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
28’ Андре Силва
72’ Лука Йович
90+2’ Лука Йович
Мэттью Хоппе 29’
28’ Андре Силва
29’ Мэттью Хоппе
72’ Лука Йович
90+2’ Лука Йович
Команды обменялись голами в середине первого тайма. Андре Силва вывел Айнтрахт вперед, но Мэтью Хоппе восстановил равновесие – четвертый гол юного форварда Шальке в двух последних матчах.
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Ключевым моментом стал дебютный выход Йовича на 62 минуте. Серб отметил свое возвращение дублем и вырвал для Айнтрахта победу. Те же два гола серб забил за 32 матча и 1,5 года в составе Реала.
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