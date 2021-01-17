Команды обменялись голами в середине первого тайма. Андре Силва вывел Айнтрахт вперед, но Мэтью Хоппе восстановил равновесие – четвертый гол юного форварда Шальке в двух последних матчах.

Бавария победила Фрайбург и закрепилась на вершине Бундеслиги, Айнтрахт дожал Шальке

Ключевым моментом стал дебютный выход Йовича на 62 минуте. Серб отметил свое возвращение дублем и вырвал для Айнтрахта победу. Те же два гола серб забил за 32 матча и 1,5 года в составе Реала.