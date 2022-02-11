Winter Cup

Полісся – Металіст – 2:0

Голи: Козак, 79, Морозко, 90

Матч Полісся – Металіст стартував о 19:00 в Туреччині. Переможець поєдинку достроково вигравав міні-турнір за участі чотирьох українських клубів. У обох команд було по 5 очок після двох матчів (з урахуванням бонусів за серії пенальті). Верес і Чорноморець, які зіграють завтра, вже втратили шанси на перемогу у Winter Cup.

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У першому таймі було обмаль моментів. Полісся навіть більше загрожувало воротам харків'ян (зокрема, непоганий шанс змарнував Будківський), а от команда Кучера в атаці майже нічого не продемонструвала. Схоже, обидва тренери зробили ставку на результат – гравці обох команд дуже боялися помилитися. Можливо, вплинула присутність Олександра Петракова, Богдана Стронціцького і Степана Юрчишина. Головний тренер збірної України і легенди львівських Карпат переглядали матч з трибун.

А от дебют другої половини був куди веселішим. Ще один момент не використав Будківський. Досвідчений нападник не зумів підставити ногу, перебуваючи на лінії воротарського. Металіст відповів виходом Ріаскоса віч-на-віч із кіпером, але Браян з гострого кута пробив вище. Янаков нарешті забив – щоправда, тут же пролунав свисток про офсайд. Будківський не влучив у дальній кут із лінії штрафного – і це все за перші 10 хвилин.

Класний сейв від Рибака після дального удару Янакова. Підсів Металіст – підопічні Калітвінцева перегравали своїх опонентів, особливо у центрі поля. Міг забивати й Гітченко, який головою не влучив у ворота Рибака після подачі кутового. Як не забили житомиряни на 65-й? Рибак парирував класний удар Грицука низом, а Будківський на добиванні запустив м'яч у небо. Дива нереалізації від Пилипа.

На 79-й хвилині Полісся заслужено вийшло вперед. Артем Козак після помилки харків'ян прорвався повз трьох опонентів і покотив м'яч повз кіпера. Тут вже Рибак врятувати не зумів. Металіст так і не зумів створити момент, щоб відігратися, натомість пропустив ще раз. На 90-й хвилині Євген Морозко після пасу Шастала поставив крапку в матчі.

Полісся стало володарем першого в історії Winter Cup – Олександр Усик долучився до тріумфу житомирян, зігравши у першому турі. Турнір завершиться завтра матчем між Чорноморцем і Вересом.