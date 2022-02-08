"Організація турніру дуже цікава. Мені дуже сподобалася його структура, коли є по дві команди з УПЛ та Першої ліги. Думаю, для вболівальників це дуже цікаво, бо всім хочеться подивитись на свої команди та побачити, на якому вони рівні. Також українським уболівальникам цікаво подивитися на кандидатів на вихід в УПЛ. Тому мені здається, що цю структуру в майбутньому потрібно зберегти, турнір буде дуже цікавим.

Ярославський зробив амбітну заяву щодо Зимового Кубка – турнір можуть серйозно розширити

Я спілкувався з власником Полісся Геннадієм Буткевичем, йому дуже подобається організація турніру та сама ідея. У цьому турнірі є певна інтрига, футбол виглядає на одному подиху. Думаю, ми теж могли б до нього приєднатися, але, на жаль, отримали таку пропозицію після того, як у нас були розплановані всі контрольні матчі. Проте сама ідея дуже цікава, я вважаю, що її треба розвивати", – поділився Палкін у коментарі Футбол News.

Додамо, що Зимовий кубок вперше проводиться у 2022 році. Учасниками стали Чорноморець, Верес, Металіст та Полісся.

Металіст несподівано програв, СК Дніпро-1 розбив Спартак, Колос обіграв Рудар – спаринги українских клубів