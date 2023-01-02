Втрата очок може бути далеко не найгіршим наслідком для Барселони за мотивами матчу проти Еспаньйола (1:1).

"Папуги" вимагають покарати сусідів за участь Роберта Лєвандовскі. Еспаньйол випустив відповідну заяву на офіційному сайті.

"Клуб Еспаньйол подав скаргу до Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF), щоб оскаржити матч 15 туру Ла Ліги проти Барселони через недотримання регламенту.

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Перед початком гри клуб сумлінно повідомив суддю Матеу Лаоса і представника RFEF про наявність у складі суперників футболіста Роберта Лєвандовскі, який мав відбути санкцію після вилучення у попередньому турі чемпіонату.

Еспаньйол, як було оголошено напередодні матчу, використовуватиме всі наявні в його розпорядженні ресурси для захисту своїх інтересів та інтересів наших уболівальників, усвідомлюючи, що ця кричуща несправедливість ставить під загрозу суть нашого змагання і що ця несправедливість заснована на поспішному вирішенні та з явними недоліками", – йдеться у заяві.

Іронічно, що дербі завершилось нічиєю 1:1, а Лєвандовскі був одним з найгірших у складі Барселони.

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