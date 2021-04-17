Гості зі столиці отримали подвійний удар на 36-й хвилині: після помилки в центрі поля на побачення з кіпером утік Сен-Максімен, але вирішальним стало намагання Ісси Діопа завадити забити зірці "сорок" – оборонець загубився у власних ногах, дезорієнтував Фабіанскі та оформив автогол. А за фол у центрі поля другу жовту ще й отримав Крейг Доусон.

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За п'ять хвилин естафету помилок підхопив польський воротар "молотків", випустивши м'яч після подачі кутового на ногу Жоелінтону – 2:0. Втім, Вест Хем знайшов у собі сили відігратися у другому таймі. Спочатку Діоп головою замкнув навіс Боуена з правого флангу. А на 80-й Джессі Лінгард впевнено реалізував пенальті за гру рукою. Але Ньюкасл врятував джокер. Джо Віллок лише вийшов на заміну й за хвилину перетворив у ефектний гол подачу Рітчі від лівого краю.

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