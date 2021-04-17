Гости из столицы получили двойной удар на 36-й минуте: после ошибки в центре поля на свидание с кипером убежал Сен-Максимен, но решающим стало стремление Иссы Диопа помешать забить звезде "сорок" – защитник потерялся в собственных ногах, дезориентировал Фабиански и оформил автогол. Еще и за фол в центре поля вторую желтую получил Крейг Доусон.

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Пять минут спустя эстафету ошибок подхватил польский вратарь "молотков", выпустив мяч после подачи углового на ногу Жоэлинтону – 2:0. Впрочем, Вест Хэм нашел в себе силы отыграться во втором тайме. Сначала Диоп головой замкнул навес Боуэна с правого фланга. А на 80-й Джесси Лингард уверенно реализовал пенальти за игру рукой. Но Ньюкасл спас джокер. Джо Уиллок только вышел на замену и сразу же превратил в эффектный гол подачу Ритчи с левого края.

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