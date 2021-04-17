Норвіч вирішив затриматися у Чемпіоншипі всього на один сезон.

"Канарки" офіційно стали першим новачком АПЛ 2021/22, хоча до завершення Чемпіоншипу ще 4 тури.

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Тріумф підопічних Даніеля Фарке став можливим завдяки подарункам третьої та четвертої команди таблиці. Суонсі примудрився вдома поділити очки з аутсайдером Уікомом (2:2), а Брентфорд так і не пробив оборону Міллуолла (0:0). "Лебеді" та "бджоли" більше не мають математичних шансів наздогнати Норвіч, який нижче другого місця не впаде. Головним претендентом на другу путівку є Уотфорд. "Шершні" програли в цьому турі Лутону (0:1), але зберігають 6 очок відриву від Суонсі.

Сьогодні о 22:00 Норвіч зіграє з Борнмутом і може святкувати. Пуккі і компанія всього сезон провели в Чемпіоншипі, однак тепер слід готуватися до еліти, щоб не повторити провал 2019/20 (останнє місце в АПЛ).

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