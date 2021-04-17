Чемпіонат Англії 2020/21, 32-й тур

Ньюкасл – Вест Хем – 3:2

Голи: Діоп, 36 (автогол), Жоелінтон, 41, Віллок, 83 – Діоп, 73, Лінгард, 80 (пен)

Вилучення: Доусон, 36 (Вест Хем)

Вулверхемптон – Шеффілд Юнайтед – початок о 22:15

Вест Хем веде відчайдушну боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Перед виїзним матчем проти Ньюкасла "молотобійці" йшли четвертими, випереджаючи Челсі на одне очко, а в разі перемоги вони піднялися б на третю сходинку. "Сороки" ж перебували на сімнадцятій, тож фаворитами вважалися саме гості – втім, перший тайм вони капітально провалили.

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На 36-й хвилині Діоп забив досить дотепний автогол, зіткнувшись з Фабіанскі при спробі вибити слабкий удар Сен-Максімена (це четвертий автогол "хаммерс" у сезоні), а крім того Доусон отримав другу жовту картку. Вест Хем залишився у меншості, а на 41-й пропустив другий гол внаслідок грубої помилки Фабіанскі при кутовому. Жоелінтон розстріляв ворота – 0:2!

По перерві Вест Хем тиснув, але Ньюкасл тримався до 70-х хвилин. Потім господарі "поплили": на 73-й хвилині Діоп реабілітувався за автогол, точним ударом головою замкнувши навіс Боуена, а на 79-й "хаммерс" заробили пенальті – Лінгард впевнено реалізував його. 2:2! Стів Брюс відповів на це заміною, кинувши у бій Віллока, а Джо вже на 83-й хвилині вивів "сорок" уперед, пробивши головою метрів з шести після подачі від Рітчі – 3:2! Цей гол виявився переможним.

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