Вже півтора року фонд "Трибуна Героїв" допомагає сім'ям загиблих на війні з Росією футбольних фанатів. Ініціатива українських ультрас підтримує сім'ї не тільки щомісячними виплатами, але й надає юридичну і психологічну допомогу. В січні 2024 року команда фонду опублікувала звіт, в якому оприлюднила результати своєї роботи за весь час існування ініціативи. Розповідаємо про найважливіші факти та цифри.

Ультрас Динамо героїчно загинув на війні з Росією, рятуючи побратима

Допомога

Станом на 1 лютого 2024 року на війні з Росією загинуло 227 футбольних фанатів. Тільки у 2023 році футбольна родина втратила 73 вболівальники. Найбільше серед них представників київського Динамо – 39 осіб. Також 25 фанатів вболівали за харківський Металіст, ще 16 представляли Кривбас.

Всього за півтора року роботи фонд "Трибуна Героїв" виплатив сім'ям загиблих воїнів 21 035 000 гривень щомісячної допомоги. Зараз в програмі фонду перебуває 176 родин. Зазначимо, що у 2022 році фонд виплатив сім'ям 4 470 000 гривень, а у 2023-му сума виплат становила 15 240 000 гривень. Також частина сімей або перебувають на етапі оформлення документів, або відмовились від допомоги, або отримали допомогу від держави.

У фонді підкреслюють, що допомагають сім'ям не лише матеріально, а й юридично. Так, команда "Трибуни Героїв" надає юридичну підтримку в оформленні державної допомоги – на січень 2024 року за допомогою фонду підтримку отримали 22 родини на загальну суму 330 000 000 гривень.

Заходи, поїздки та меморіальна пам'ять

Важливою складовою роботи "Трибуни Героїв" є вшанування пам'яті загиблих воїнів та психологічна підтримка членів їхніх сімей. Так, за 2022-й та 2023-й роки було знято та випущено 11 фільмів про історії загиблих фанатів.

Окремим напрямом роботи фонду є зустрічі родин загиблих фанатів із зірками українського футболу. У "Трибуні героїв" зазначають, що для родин дуже важливо бачити підтримку і відчувати, що вони не самі у важкий для себе час. Так, за час роботи фонду було проведено 6 таких зустрічей:

– з Андрієм Шевченком у Києві

– з Сергієм Ребровим у Києві

– з легендами Металіста та Металіста 1925 у Харкові

– з ФК Карпати

– з головними футбольними журналістами на базі UCSA

– з зірками ФК Динамо – Сергієм Сидорчуком і Георгієм Бущаном

Важливими проектами фонду стали поїздки на матчі збірної України у партнерстві з УАФ. Так, понад 120 сімей підтримали головну футбольну команду у Празі та Трнаві.

Окрім того, фонд долучається до підтримки пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну – серії матеріалів про загиблих фанатів, матчі пам'яті (тури пам'яті УПЛ, матчі пам'яті у Житомирі та Одесі), а також встановлення 15-ти меморіальних табличок на школах Харкова.

Допомога футбольної родини

Окремо фонд "Трибуна Героїв" відзначив тих, від кого надходили кошти за останні півтора року. Це донати від футболістів, клубів, тренерів, футбольних функціонерів, агентів, партнерів та небайдужих. Також, фонд підтримують спортивні журналісти – Олександр Денисов, Роман Бебех, Віктор Вацко та Ігор Циганик, а також спортивні українські медіа та FootballHub, які надають не лише матеріальну допомогу, а й підтримують фонд інформаційно.

Найбільший внесок за весь час роботи фонду зробили футболісти команд УПЛ та Першої ліги завдяки проекту Володимира Єзерського, в ході якого гравці надають щомісячну системну допомогу. До цієї ініціативи доєднались гравці всіх клубів УПЛ та більша частина команд Першої ліги.

Також великий персональний внесок зробили Андрій Шевченко, Артем Довбик, Віктор Циганков, Руслан Маліновський, Тарас Степаненко, Сергій Кривцов, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Дмитро Чигринський, Віктор Коваленко, Анатолій Трубін, Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук, Валерій Бондар, Володимир Єзерський, Ілля Забарний та Олександр Зінченко. Більшість з них підтримують фонд на постійній основі.

Другу за розміром суму на рахунок фонду відправили УАФ та футбольні клуби – Рух, Карпати, Минай, Верес, Кривбас, Чорноморець, Полісся, Шахтар, Металіст 1925, Колос, Металіст, Олександрія, Левадія (Естонія).

Відчутну підтримку сім'ям загиблих фанатів надали тренери – фонд отримував підтримку від Сергія Реброва, Юрія Вернидуба, Леоніда Кучука, Мирона Маркевича, Артема Путивцева, Ігора Йовічевіча та Руслана Ротаня. Також фонд підтримала компанія Carlsberg Ukraine та багато інших небайдужих людей.

Співзасновник "Трибуни Героїв" Дмитро Кукуруза підсумував результати роботи фонду:

Перш за все, хочу подякувати кожному, хто долучився до допомоги сім'ям загиблих фанатів за цей час. Наша країна зараз переживає важкі часи і така підтримка безцінна перш за все для рідних загиблих. Не лише в контексті матеріальної допомоги, але й в контексті пам'яті про тих, хто загинув на фронті. Ми проробили велику роботу задля того, щоб футбольна родина пам'ятала і не забувала про тих, кого втратила на війні. І ми будемо продовжувати це робити. Для нас важливо не зупинятись та всебічно підтримувати тих, кому потрібна допомога – матеріальна, юридична, психологічна. Ми всі – велика футбольна родина, і зараз, як ніколи, маємо об'єднатись та допомагати одне одному.

Як допомогти фонду?

Охочі допомогти фонду фінансово можуть знайти необхідні реквізити на сторінці ініціативи. Там само можна ознайомитись із переліком фанатів, що загинули, та їхніми некрологами.

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