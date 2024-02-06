Уже полтора года фонд "Трибуна Героев" помогает семьям погибших на войне с Россией футбольных фанатов. Инициатива украинских ультрас поддерживает семьи не только ежемесячными выплатами, но и оказывает юридическую и психологическую помощь. В январе 2024 года команда фонда опубликовала отчет, в котором обнародовала результаты своей работы за все время существования инициативы. Рассказываем о самых важных фактах и цифрах.

Ультрас Динамо героически погиб на войне с Россией, спасая побратима

Помощь

По состоянию на 1 февраля 2024 года на войне с Россией погибло 227 футбольных фанатов. Только в 2023 году футбольная семья потеряла 73 болельщика. Больше всего среди них представителей киевского Динамо – 39 человек. Также 25 фанатов болели за харьковский Металлист, еще 16 представляли Кривбасс.

Всего за полтора года работы фонд "Трибуна Героев" выплатил семьям погибших воинов 21 035 000 гривен ежемесячной помощи. Сейчас в программе фонда находится 176 семей. Отметим, что в 2022 году фонд выплатил семьям 4 470 000 гривен, а в 2023-м сумма выплат составила 15 240 000 гривен. Также часть семей или находятся на этапе оформления документов, или отказались от помощи, или получили помощь от государства.

В фонде подчеркивают, что помогают семьям не только материально, но и юридически. Так, команда "Трибуны Героев" оказывает юридическую поддержку в оформлении государственной помощи – на январь 2024 года с помощью фонда поддержку получили 22 семьи на общую сумму 330 000 000 гривен.

Мероприятия, поездки и мемориальная память

Важной составляющей работы "Трибуны Героев" является чествование памяти погибших воинов и психологическая поддержка членов их семей. Так, за 2022-й и 2023-й годы было снято и выпущено 11 фильмов об историях погибших фанатов.

Отдельным направлением работы фонда являются встречи семей погибших фанатов со звездами украинского футбола. В "Трибуне героев" отмечают, что для семей очень важно видеть поддержку и чувствовать, что они не одни в трудное для себя время. Так, за время работы фонда было проведено 6 таких встреч:

– с Андреем Шевченко в Киеве

– с Сергеем Ребровым в Киеве

– с легендами Металлиста и Металлиста 1925 в Харькове

– с ФК Карпаты

– с главными футбольными журналистами на базе UCSA

– со звездами ФК Динамо - Сергеем Сидорчуком и Георгием Бущаном

Важными проектами фонда стали поездки на матчи сборной Украины в партнерстве с УАФ. Так, более 120 семей поддержали главную футбольную команду в Праге и Трнаве.

Кроме того, фонд приобщается к поддержке памяти тех, кто отдал свою жизнь за Украину – серии материалов о погибших фанатах, матчи памяти (туры памяти УПЛ, матчи памяти в Житомире и Одессе), а также установление 15-ти мемориальных табличек на школах Харькова.

Помощь футбольной семьи

Отдельно фонд "Трибуна Героев" отметил тех, от кого поступали средства за последние полтора года. Это донаты от футболистов, клубов, тренеров, футбольных функционеров, агентов, партнеров и неравнодушных. Также, фонд поддерживают спортивные журналисты – Александр Денисов, Роман Бебех, Виктор Вацко и Игорь Цыганык, а также спортивные украинские медиа и FootballHub, которые оказывают не только материальную помощь, но и поддерживают фонд информационно.

Наибольший вклад за все время работы фонда сделали футболисты команд УПЛ и Первой лиги благодаря проекту Владимира Езерского, в ходе которого игроки оказывают ежемесячную системную помощь. К этой инициативе присоединились игроки всех клубов УПЛ и большая часть команд Первой лиги.

Также большой персональный вклад сделали Андрей Шевченко, Артем Довбик, Виктор Цыганков, Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Дмитрий Чигринский, Виктор Коваленко, Анатолий Трубин, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Валерий Бондарь, Владимир Езерский, Илья Забарный и Александр Зинченко. Большинство из них поддерживают фонд на постоянной основе.

Вторую по размеру сумму на счет фонда отправили УАФ и футбольные клубы – Рух, Карпаты, Минай, Верес, Кривбасс, Черноморец, Полесье, Шахтер, Металлист 1925, Колос, Металлист, Александрия, Левадия (Эстония).

Ощутимую поддержку семьям погибших фанатов оказали тренеры – фонд получал поддержку от Сергея Реброва, Юрия Вернидуба, Леонида Кучука, Мирона Маркевича, Артема Путивцева, Игоря Йовичевича и Руслана Ротаня. Также фонд поддержала компания Carlsberg Ukraine и многие другие неравнодушные люди.

Соучредитель "Трибуны Героев" Дмитрий Кукуруза подытожил результаты работы фонда:

Прежде всего, хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к помощи семьям погибших фанатов за это время. Наша страна сейчас переживает тяжелые времена и такая поддержка бесценна прежде всего для родных погибших. Не только в контексте материальной помощи, но и в контексте памяти о тех, кто погиб на фронте. Мы проделали большую работу для того, чтобы футбольная семья помнила и не забывала о тех, кого потеряла на войне. И мы будем продолжать это делать. Для нас важно не останавливаться и всесторонне поддерживать тех, кому нужна помощь – материальная, юридическая, психологическая. Мы все – большая футбольная семья, и сейчас, как никогда, должны объединиться и помогать друг другу.

Как помочь фонду?

Желающие помочь фонду финансово могут найти необходимые реквизиты на странице инициативы. Там же можно ознакомиться с перечнем погибших фанатов и их некрологами.

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