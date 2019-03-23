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Че Че хоче покинути Динамо та повернутися у Бразилію

21:59 415 Читать на русском
Че Че хоче покинути Динамо та повернутися у Бразилію
Че Че / Футбол 24

Продовжується трансферна сага з можливим поверненням хавбека Динамо Че Че в Бразилію.

Джерело, посилаючись на людей, які найближені до переговорного процесу між Динамо та Сан-Паулу стверджують, що Че Че воліє повернутися у Бразилію, пише бразильське видання Lance.

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Че Че хоче знову возз'єднатися з тренером Кукою, з яким хавбек працював пліч-о-пліч у Палмейрасі. Наразі головна проблема у перемовинах – позиція Динамо. Кияни не бажають відпускати свого гравця. Сан-Паулу доведеться докласти чимало зусиль, щоб вмовити "біло-синіх" відпустити бразильця.

До слова, раніше агент Че Че запевнив, що його клієнт хоче залишитися у Києві.

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Теги
Динамо Динамо Сан-Паулу Сан-Паулу Трансфери Динамо Київ Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че
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