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Три шва на плече – Соль показал последствия операции

16:14 3 Читати українською
Три шва на плече – Соль показал последствия операции
Фран Соль / соцсети

Форвард Динамо Фран Соль продолжает восстанавливаться от травмы.

Испанский нападающий, который недавно лег под нож хирурга, показал плечо после операции. Заначимо, ранее сообщалось, что Фран будет восстанавливаться не менее двух месяцев.

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Напомним, Соль получил травму в матче 20 тура УПЛ Десна – Динамо и пропустил оба матча против Челси в 1/8 финала Лиги Европы. Если восстановление испанца затянется, то он не поможет команде в текущем сезоне, ведь базовая дата последнего тура УПЛ – 31 мая.

Форвард перешел в Динамо в январе с Виллем II и успел забить 2 гола в составе "бело-синих".

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Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль
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