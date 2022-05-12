"Гарні емоції, а які ще можуть бути. Я не міг і мріяти про такий дебют – збірна перемогла, а я забив гол. Все добре. Хвилювання перед матчем не було, це звична справа.

Борусія М – Україна: фанати обрали очевидного "Лева матчу" – герой присвятив досягненню яскравий допис

Я брав на себе ініціативу, обігрував. Однак перед грою в моїй голові були якраз протилежні думки – що я виходжу не показувати себе, не комусь щось показати.

Ми швидко налагодили взаєморозуміння з Шапаренком (автором асиста, – прим.). Можливо, бачимо футбол однаково. Коли таке трапляється, то завжди легше на полі. Наприкінці гри я хотів віддати йому боржок. Думаю, я зробив непогану передачу на нього. А його пас на мене – цукерочка. Він все зробив так, як потрібно було. Він бачив, що я набирав швидкість, що не потрібно було віддавати мені передачу в ноги, і дав на хід.

Що відчував, коли в Україні війна, але в Німеччині нас підтримували українці? Що ми дружній, сильний та єдиний народ.

Попереду ще багато роботи. Все тільки починається", – сказав Мудрик у коментарі YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, саме Михайло Мудрик був визнаний найкращим гравцем матчу Борусія М – Україна (1:2). Один із голів в активі якраз дебютанта "синьо-жовтих".

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