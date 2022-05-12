"Все тільки починається": Мудрик прокоментував феєричний дебют за збірну України
Півзахисник "синьо-жовтих" Михайло Мудрик поділився емоціями після товариського матчу з Борусією М (2:1).
"Гарні емоції, а які ще можуть бути. Я не міг і мріяти про такий дебют – збірна перемогла, а я забив гол. Все добре. Хвилювання перед матчем не було, це звична справа.
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Я брав на себе ініціативу, обігрував. Однак перед грою в моїй голові були якраз протилежні думки – що я виходжу не показувати себе, не комусь щось показати.
Ми швидко налагодили взаєморозуміння з Шапаренком (автором асиста, – прим.). Можливо, бачимо футбол однаково. Коли таке трапляється, то завжди легше на полі. Наприкінці гри я хотів віддати йому боржок. Думаю, я зробив непогану передачу на нього. А його пас на мене – цукерочка. Він все зробив так, як потрібно було. Він бачив, що я набирав швидкість, що не потрібно було віддавати мені передачу в ноги, і дав на хід.
Що відчував, коли в Україні війна, але в Німеччині нас підтримували українці? Що ми дружній, сильний та єдиний народ.
Попереду ще багато роботи. Все тільки починається", – сказав Мудрик у коментарі YouTube-каналу ВЗБІРНА.
Нагадаємо, саме Михайло Мудрик був визнаний найкращим гравцем матчу Борусія М – Україна (1:2). Один із голів в активі якраз дебютанта "синьо-жовтих".
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