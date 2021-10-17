Чемпіонат Англії 2021/22, 8-й тур

Евертон – Вест Хем – 0:1

Гол: Огбонна, 74

Ньюкасл – Тоттенхем – початок о 18:30

Програму дня в АПЛ відкривав поєдинок на Гудісон Парк, де Евертон приймав Вест Хем. "Іриски" в разі перемоги піднялися б у топ-4, а "молотобійці" у випадку власного успіху наблизились би до зони ЛЧ на мінімальну відстань. Відповідальність тиснула на футболістів, тож у першому таймі моментів було обмаль. У господарів можна згадати тільки небезпечний простріл з правого флангу, який на лінії воротарського ледь не замкнув Івобі – гості ж відповіли голом Соучека, який скасували через офсайд, і гострим пострілом Форнальса з гострого кута повз дальню стійку.

В другому таймі гостроти було не більше. На полі точилася млява позиційна боротьба, а найбільш вірогідним результатом зустрічі здавалася нульова нічия. Втім, на 74-й хвилині Вест Хем несподівано відкрив рахунок: Боуен виконав подачу, а Огбонна замкнув точним ударом головою в лівий кут – 0:1! Це вже 29-й гол "хаммерс" зі стандарту, починаючи з січня 2020-го (коли повернувся Мойєс) – жоден інший клуб з них стільки не забивав.

Саме цей гол і вирішив долю зустрічі. Лондонці нічого не дозволили Евертону, відсвяткувавши мінімальну перемогу. Андрій Ярмоленко вийшов на заміну у компенсований час, пробувши у грі 105 секунд

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