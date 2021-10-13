Решта 19 клубів АПЛ одноголосно виступали проти продажу "сорок" консорціуму, до якого має стосунок принц-спадкоємець Саудівської Аравії Мухамед ібн Салман, інформує Daily Mail.

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Найбільш невдоволеними були Манчестер Юнайтед, Евертон та Тоттенхем. Логіка "хранителів традицій" очевидна. Клуби АПЛ занепокоєні сумнівною репутацією ібн Салмана, а ще більше – його величезними статками. Ньюкасл може почати бездумно витрачати гроші на нових гравців, а ціни ринку АПЛ роздуються до непристойних показників. Також "сороки" стають потенційним претендентом на місце в ЛЧ, за яке важко борються інші топ-клуби.

Нагадаємо, аравійський інвестиційний фонд придбав Ньюкасл у Майка Ешлі за близько 350 млн євро. Після 7 турів АПЛ команда Стіва Брюса розташовується у зоні вильоту.

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