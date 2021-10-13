Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії (PIF) слідом за Ньюкаслом хоче придбати і міланський Інтер, повідомляє Calciomercato.

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Родина Чжан не може дозволити собі належне фінансування "нерадзуррі", тому шукає покупців. У вересні між сторонами була запланована зустріч, на якій обговорювали потенційну угоду. В Італії ходять чутки, що переговори склалися вдало і додали чимало шансів продажу Інтера саудитам.

Додамо, що раніше ібн Салман придбав Ньюкасл за 350 млн євро. Міланський гранд буде коштувати значно більше – близько мільярда євро.

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