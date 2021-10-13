Остальные 19 клубов АПЛ единогласно выступали против продажи "сорок" консорциуму, к которому имеет отношение наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, информирует Daily Mail.

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Наиболее недовольными были Манчестер Юнайтед, Эвертон и Тоттенхэм. Логика "хранителей традиций" очевидна. Клубы АПЛ обеспокоены сомнительной репутацией ибн Салмана, а еще больше – его огромным состоянием. Ньюкасл может начать бездумно тратить деньги на новых игроков, а цены рынка АПЛ раздуются до неприличных показателей. Также "сороки" становятся потенциальным претендентом на место в ЛЧ, за которое тяжело борются другие топ-клубы.

Напомним, аравийский инвестиционный фонд приобрел Ньюкасл у Майка Эшли за сумму около 350 млн евро. После 7 туров АПЛ команда Стива Брюса располагается в зоне вылета.

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