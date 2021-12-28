"Я не прихильник цієї системи, як і Луческу. Повністю його тут підтримую. Ми вже досвідчені тренери, багато бачили, пережили. Молоді вважають, що у них все попереду, а ми через вік нічого не розуміємо. Скажу так – він ще не знає, як я вже забув. Вважаю, що ця технологія не повинна влізати в реальну, самобутню гру. Суперечки однаково будуть, але у клубів витрати збільшуються.

Кварцяний виділив найкращого українського футболіста року

Ми бачимо, як суддя не хоче цей же VAR переглянути. Але ж у футболі інтенсивність порушень буває дуже велика, коли за хвилину може бути і десяток спірних моментів. Так це що, кожен раз бігати і дивитися?

Арбітр повинен спонтанно, швидко вирішувати. За що йому гроші платять? За що платять боковому, інспектору, делегату? Треба встигати. Хочеш – вертоліт собі купи, хочеш – в Карлсона перетворися. А вони розлінились, ходять собі, як тушканчики. Поки він подивиться той VAR, поки води поп'є", – сказав Кварцяний у інтерв'ю Footboom.

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