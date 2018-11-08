Трезеге отримав посаду в Ювентусі

Колишній нападник Ювентуса Давід Трезеге працюватиме послом клубу.

Ювентус оголосив, що екс-форвард "б'янконері" та збірної Франції Давід Трезеге працюватиме послом клубу.

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Угода розрахована на 3 роки. Відповідно до умов контракту, 41-річний Трезеге братиме участь у різних спонсорських та рекламних заходах з метою популяризації бренду Ювентуса, інформує офіційний сайт туринського клубу.

Нагадаємо, протягом кар'єри гравця Трезеге захищав кольори Ювентуса з 2000 по 2010 рік. У складі туринського клубу француз двічі ставав чемпіоном Італії. Крім того, Трезеге є рекордсменом Ювентуса за кількістю голів серед гравців-легіонерів (171 забитий м'яч).

До слова, віце-президентом Ювентуса працює інша легенда "Старої Синьйори" – Павел Недвед.

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