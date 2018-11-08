Роналду забив неймовірний дебютний гол за Ювентус у Лізі чемпіонів

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду забив розкішний гол у ворота Манчестер Юнайтед у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів, який став для нього дебютним за "б'янконері" в головному клубному турнірі Європи.

У матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус вдома програв Манчестер Юнайтед (1:2). Але саме туринці відкрили рахунок у матчі зусиллями Кріштіану Роналду, який забив фантастичний дебютний гол за "стару синьйору" в єврокубках.

Ліга чемпіонів: Манчестер Юнайтед у вольовому стилі здолав Ювентус – шедеври Роналду та Мати, конфуз Щенсни в ендшпілі

Португалець увірвався до штрафного та з льоту пробив під поперечину воріт Давіда Де Хеа.

Ювентус після 4 турів має 9 очок і займає 1 сходинку в турнірній таблиці групи Н.

Манчестер Сіті вщент розбомбив Шахтар у матчі Ліги чемпіонів, Зінченко доклався до побиття