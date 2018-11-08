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Роналду забив неймовірний дебютний гол за Ювентус у Лізі чемпіонів

07:30 3 Читать на русском
Роналду забив неймовірний дебютний гол за Ювентус у Лізі чемпіонів
Кріштіану Роналду / УЄФА

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду забив розкішний гол у ворота Манчестер Юнайтед у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів, який став для нього дебютним за "б'янконері" в головному клубному турнірі Європи.

У матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус вдома програв Манчестер Юнайтед (1:2). Але саме туринці відкрили рахунок у матчі зусиллями Кріштіану Роналду, який забив фантастичний дебютний гол за "стару синьйору" в єврокубках.

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Португалець увірвався до штрафного та з льоту пробив під поперечину воріт Давіда Де Хеа.

Ювентус після 4 турів має 9 очок і займає 1 сходинку в турнірній таблиці групи Н.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів4 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Манчестер Юнайтед: Середа 07 листопада 2018

Ювентус
Матч завершено
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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