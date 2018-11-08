Трезеге получил должность в Ювентусе

Бывший нападающий Ювентуса Давид Трезеге будет работать послом клуба.

Ювентус объявил, что экс-форвард "бьянконери" и сборной Франции Давид Трезеге будет работать послом клуба.

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Соглашение рассчитано на 3 года. Согласно условиям контракта, 41-летний Трезеге будет участвовать в различных спонсорских и рекламных мероприятиях с целью популяризации бренда Ювентуса, информирует официальный сайт туринского клуба.

Напомним, в течение карьеры Трезеге защищал цвета Ювентуса с 2000 по 2010 год. В составе туринского клуба француз дважды становился чемпионом Италии. Кроме того, Трезеге является рекордсменом Ювентуса по количеству голов среди игроков-легионеров (171 забитый мяч).

К слову, вице-президентом Ювентуса работает другая легенда "Старой Синьоры" – Павел Недвед.

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