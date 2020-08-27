"Я дуже хотів повернутися до Олександрії. Ще більше – хотів підписати повноцінний контракт з футбольним клубом Олександрія. Дуже радий нашій співпраці. Я довго чекав на цей момент.

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Звичайно, мені як футболісту є куди рости. Впринципі, минулий сезон був непоганий. У майбутньому буду намагатися грати на іншому рівні і додавати в кожному матчі. Планую просто провести хороший та сильний сезон. У будь-якому випадку буду намагатися в новому сезоні грати краще, ніж в минулому", – цитує слова Третьякова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Третьяков став повноцінним гравцем Олександрії, підписавши контракт на два роки. У минулому сезоні хавбек виступав за українську команду на правах оренди з ДАКа, його угода зі словацьким клубом була чинною до літа 2021-го.

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