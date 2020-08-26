Олександрія зберегла провідного легіонера

Дубра та Олександрія вирішили продовжити співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу. Нова угода розрахована ще на 2 роки.

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"Все закінчилося позитивно з клубом. Були деякі питання, які необхідно було вирішити. І добре, що все так сталося. Я підписав контракт на два роки. Приєднуюсь до команди і розпочинаю підготовку до сезону. Сподіваюсь що все буде добре", – прокоментував свій новий контракт Дубра.

Зазначимо, що латвієць приєднався до команди Шарана минулого літа на правах вільного агента і відразу став основним гравцем – 3 асисти в 34 матчах. До Олександрії він захищав кольори клубу Іртиш. Також грав за РФШ, БАТЕ, Вентспілс, Сконто і ризький Олімп. Захисник також є гравцем збірної Латвії.

До слова, "жовто-чорні" у другому турі зіграють з Минаєм, а у першому турі Олександрія обіграла Маріуполь (4:1).

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