"Я очень хотел вернуться в Александрию. Еще больше – хотел подписать полноценный контракт с футбольным клубом Александрия. Очень рад нашему сотрудничеству. Я долго ждал этого момента.

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Конечно, мне как футболисту есть куда расти. В принципе, прошлый сезон был неплохой. В будущем буду стараться играть на другом уровне и добавлять в каждом матче. Планирую просто провести хороший и сильный сезон. В любом случае буду стараться в новом сезоне играть лучше, чем в прошлом", – цитирует слова Третьякова официальный сайт клуба.

Напомним, Третьяков стал полноценным игроком Александрии, подписав контракт на два года. В прошлом сезоне хавбек выступал за украинскую команду на правах аренды.

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