До матчу проти Вест Хема команда Юргена Клоппа не програвала в чемпіонаті чотири тури поспіль, здобувши дві перемоги в останніх двох матчах. Для Ліверпуля матч почався з пропущеного голу від Лукаса Пакета. Бразилець відкрив рахунок неймовірним ударом з-за меж штрафного майданчика. Втім, гості швидко прийшли до тями й відігралися. Ліверпуль врешті-решт дотиснув суперника та здобув третю перемогу поспіль.

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Наразі команда Клоппа посідає шосте місце, маючи у своєму активі 53 бали. Від четвертої сходинки мерсисайдців відділяє шість очок. Вест Хем перебуває за межами першої десятки. В їхньому активі 34 пункти.