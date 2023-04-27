До матча против Вест Хэма команда Юргена Клоппа не проигрывала в чемпионате четыре тура подряд, одержав две победы в последних двух матчах. Для Ливерпуля матч начался с пропущенного гола от Лукаса Пакета. Бразилец открыл счет невероятным ударом из-за пределов штрафной. Впрочем, гости быстро пришли в себя и отыгрались. Ливерпуль в конечном итоге дожал соперника и одержал третью победу подряд.

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Команда Клоппа занимает шестое место, имея в своем активе 53 балла. От четвертой ступени мерсисайдцев отделяет шесть очков. Вест Хэм находится за пределами первой десятки. В их активе 34 пункта.