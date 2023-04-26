Крім матчів українців, середа в чемпіонаті Англії подарувала ще 2 поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 33 тур

Ноттінгем Форест – Брайтон – 3:2

Голи: Гросс, 45+3 (аг), Данілу, 69, Гіббс-Вайт, 90+1 (пен.) – Буонанотте, 38, Ундав, 90+13

Нереалізований пенальті: Джонсон, 11 (НФ)

Вест Хем – Ліверпуль – 1:2

Голи: Пакета, 12 – Гакпо, 18, Матіп, 67

Брайтон витратив багато сил на невдалий півфінал Кубка Англії і не зміг впоратися з Ноттінгемом. Вже на 11-й хвилині "лісники" могли вийти вперед, якби Джонсон не програв Стілу дуель на пенальті.

Брайтон відкрив рахунок зусиллями Буонанотте, однак це був останній успіх підопічних Де Дзербі в зустрічі. Ще до перерви Гросс відновив рівновагу автоголом, а після відпочинку Ноттінгем вирвав перемогу у перестрілці. 3 очки дозволили "лісникам" покинути зону вильоту. Натомість Брайтон такими втратами сам губить свої надії на боротьбу за ЛЧ.

У цій боротьбі бере участь і Ліверпуль. "Червоні" не без проблем дотиснули Вест Хем. Суперники обмінялися голами на старті зустрічі – потужні дальні удари від Пакета і Гакпо. Гол Боуена на 55-й хвилині скасували через офсайд, а от Матіп забив цілком легально. Ліверпуль з 3 перемогами поспіль вирвався на шосту сходинку, проте до топ-4 ще далеченько – МЮ має на 6 очок більше і 2 матчі в запасі.

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