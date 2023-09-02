Перший повноцінний сезон Руслана Ротаня почався з двох перемог. Втім, вони не були впевненими. Марно розраховувати, що так триватиме довго. Вже у третьому турі Олександрія програла й після того змогла набрати лише одне очко. Ворскла навпаки почала з поразок, але далі Віктор Скрипник витискає максимум зі сприятливого календаря. Сьогоднішня перемога стала для полтавців третьою поспіль.

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У першому таймі перевага господарів не викликала сумнівів. Вони значно активніше намагалися атакувати. Щоправда, зі створенням гольових нагод були проблеми (пригадуємо лише удар Степанюка в стійку). Сергій Логінов вирішив допомогти. Центрбек Олександрії стрибнув у безглуздий підкат і завалив Челядіна. Це сталося вже у штрафному. Пенальті. Скляр впевнено реалізував покарання.

Друга половина пройшла у більш рівній боротьбі. Переважно тому, що Ворскла діяла обережніше, намагаючись не втратити хитку перевагу. Чи розв'язало це руки Олександрії? Суперечливо, адже підопічні Руслана Ротаня більше опікувалися контролем, ніж створенням гостроти. Микита Шевченко також пішов підтримати партнерів. Однак обрізка біля центрального кола завершилася ударом по порожніх воротах. Юрченко не влучив. Це єдиний гольовий момент за весь другий тайм.

Ворскла втримала мінімальну перевагу й завдяки щільності в турнірній таблиці піднялася відразу з десятого на четверте місце. В активі Олександрії залишається 7 очок і тепер уже восьма сходинка.