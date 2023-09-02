"Містяни" знайшли в Латинській Америці ще одного перспективного новачка.

Олександрія підписала бразильського півзахисника Хуана Альвіну, інформує офіційний сайт УПЛ.

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"Містяни" вже заявили 20-річного футболіста на сезон. За українську команду легіонер гратиме під номером 33. Подробиці угоди невідомі, однак Transfermarkt зазначає, що вінгер перейшов у статусі вільного агента, підписавши угоду на один сезон – до 30 червня 2024 року.

До слова, Альвіна – вихованець Васко да Гами. За головну команду провів 2 поєдинки. У складі U-20 у 13 матчах забив 2 голи і віддав 1 асист.

Нагадаємо, після 5-ти турів Олександрія у турнірній таблиці УПЛ йде сьомою, набравши 7 очок.

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