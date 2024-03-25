"По-перше, потрібно впровадити "технологію лінії воріт" по всьому полю, щоб ви завжди знали, коли м'яч опинився поза межами. Що ще мене дратує, то це вкидання.

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Кидайте м'яч будь-як, це не має значення. Просто переконайтеся, що ви тримаєте м'яч двома руками. Я навіть не знаю правил вкидання. Ймовірно, якщо спробую вкинути м'яч, то зроблю це неправильно. Для мене не має значення, як ви кидаєте м'яч – прямо, знизу, згори або якось ще. Я це змінив би, головне – двома руками.

Також вам не можна "красти" надто багато метрів та секунд аутами. Повинна бути чітка межа того, як далеко ви можете пройти і як довго тримаєте м'яч в руках. Гадаю, що так буде і в майбутньому", – резюмував Холанд у подкасті.

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