Третій син Зідана розпочав роботу з головною командою Реала
Головний тренер Реала Зінедін Зідан викликав на тренування команди свого сина Тео.
Мадридський клуб переживає серйозну кадрову кризу. Футболістів не вистачає навіть для тренувань. Саме тому тренерський штаб змушений залучати молодь до роботи з основою.
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Напередодні несподіванкою став виклик у команду Тео Зідана. Третій син легендарного француза виступає навіть не за Кастілью, а за команду U-19. До слова, Тео вже дебютував за підопічних Рауля, але остаточне переведення на цей рівень очікується лише наступного року.
В Іспанії покладають великі надії на цього футболіста. Очікується, що його таланту достатньо, щоб перевершити досягнення своїх старших братів. Енцо та Люка теж намагалися закріпитися у Мадриді, але були змушені шукати варіанти продовження кар'єри поза Реалом.
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