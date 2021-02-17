Мадридський клуб переживає серйозну кадрову кризу. Футболістів не вистачає навіть для тренувань. Саме тому тренерський штаб змушений залучати молодь до роботи з основою.

Зідан схвильований через ситуацію з травмованими у Реалі

Напередодні несподіванкою став виклик у команду Тео Зідана. Третій син легендарного француза виступає навіть не за Кастілью, а за команду U-19. До слова, Тео вже дебютував за підопічних Рауля, але остаточне переведення на цей рівень очікується лише наступного року.

В Іспанії покладають великі надії на цього футболіста. Очікується, що його таланту достатньо, щоб перевершити досягнення своїх старших братів. Енцо та Люка теж намагалися закріпитися у Мадриді, але були змушені шукати варіанти продовження кар'єри поза Реалом.

Ліверпуль сходить зі шляху Зінченка, Мілан втратив лідерство перед дербі, у Барси та Реала свій "турнір" – огляд вікенду