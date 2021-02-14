"Травм багато, я хвилююся. Мене як тренера турбує, коли я втрачаю гравця. У Карвахаля рецидив, мені його шкода. Я засмучений, тому що він дуже важливий для нас. Я не можу пояснити причини травм. Сподіваюся, що його пошкодження незначне. Подивимося, скільки він пропустить.

Реал прийняв категоричне рішення щодо майбутнього Каземіро

Шанси на титул?Ми будемо продовжувати і не плануємо озиратися на інших. Прогрес у захисті очевидний, тому що гравці вірять в те, що роблять. Ще можливо набрати 45 очок, подивимося, що станеться", – наводить слова Зідана Marca.

Зазначимо, що Реал обіграв Валенсію (2:0) та набрав 49 очок, відстаючи від Атлетіко на 5 пунктів.

Реал впевнено здолав Валенсію та повернув собі другу сходинку Ла Ліги