Зідан схвильований через ситуацію з травмованими у Реалі
Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився враженнями від матчу 23-го туру Ла Ліги проти Валенсії.
"Травм багато, я хвилююся. Мене як тренера турбує, коли я втрачаю гравця. У Карвахаля рецидив, мені його шкода. Я засмучений, тому що він дуже важливий для нас. Я не можу пояснити причини травм. Сподіваюся, що його пошкодження незначне. Подивимося, скільки він пропустить.
Реал прийняв категоричне рішення щодо майбутнього Каземіро
Шанси на титул?Ми будемо продовжувати і не плануємо озиратися на інших. Прогрес у захисті очевидний, тому що гравці вірять в те, що роблять. Ще можливо набрати 45 очок, подивимося, що станеться", – наводить слова Зідана Marca.
Зазначимо, що Реал обіграв Валенсію (2:0) та набрав 49 очок, відстаючи від Атлетіко на 5 пунктів.
Реал впевнено здолав Валенсію та повернув собі другу сходинку Ла Ліги