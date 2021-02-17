Третий сын Зидана начал работу с главной командой Реала
Главный тренер Реала Зинедин Зидан вызвал на тренировку команды своего сына Тэо.
Мадридский клуб переживает серьезный кадровый кризис. Футболистов не хватает даже для тренировок. Именно поэтому тренерский штаб вынужден привлекать молодежь к работе с основой.
Зидан взволнован из-за ситуации с травмированными в Реале
Накануне неожиданностью стал вызов в команду Тэо Зидана. Третий сын легендарного француза выступает даже не за Кастилью, а за команду U-19. К слову, Тэо уже дебютировал за подопечных Рауля, но окончательный перевод на этот уровень ожидается только в следующем году.
В Испании возлагают большие надежды на этого футболиста. Ожидается, что его таланта достаточно, чтобы превзойти достижение своих старших братьев. Энцо и Люка тоже пытались закрепиться в Мадриде, но были вынуждены искать варианты продолжения карьеры вне Реалом.
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