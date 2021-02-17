Мадридский клуб переживает серьезный кадровый кризис. Футболистов не хватает даже для тренировок. Именно поэтому тренерский штаб вынужден привлекать молодежь к работе с основой.

Зидан взволнован из-за ситуации с травмированными в Реале

Накануне неожиданностью стал вызов в команду Тэо Зидана. Третий сын легендарного француза выступает даже не за Кастилью, а за команду U-19. К слову, Тэо уже дебютировал за подопечных Рауля, но окончательный перевод на этот уровень ожидается только в следующем году.

В Испании возлагают большие надежды на этого футболиста. Ожидается, что его таланта достаточно, чтобы превзойти достижение своих старших братьев. Энцо и Люка тоже пытались закрепиться в Мадриде, но были вынуждены искать варианты продолжения карьеры вне Реалом.

Ліверпуль сходить зі шляху Зінченка, Мілан втратив лідерство перед дербі, у Барси та Реала свій "турнір" – огляд вікенду