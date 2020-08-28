Третій гравець у складі Роми захворів на коронавірус
Проблеми Роми з розповсюдженням COVID-19 стають дедалі більшими.
Захисник Бруно Перес став третім гравцем "вовків", який здав позитивний тест на коронавірус. Бразилець повідомив про хворобу у своєму Instagram.
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Легіонер Роми запевнив, що з ним усе добре, і жодних серйозних симптомів у нього немає. Йому доведеться відбути період ізоляції, перш ніж приєднатися до команди Паулу Фонсеки на зборах. Раніше коронавірус виявили у двох інших гравців римлян – Антоніо Міранте та Карлеса Переса.
Нагадаємо, від COVID-19 постраждали і інші клуби Серії А – Сассуоло, Наполі, Торіно, Сампдорія та Болонья.
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