Серія А може перенести старт нового сезону – Інтер вирізняється серед інших клубів

Клуби розглядають можливість перенесення стартового туру на тиждень, інформує Football-Italia з посиланням на Corriere della Sera.

Ланс – ПСЖ: Ліга 1 перенесла поєдинок на прохання Тухеля

У низці команд Серії А виявили гравців з коронавірусом, що негативно вплинуло на процес підготовки. Чемпіонат Італії повинен був розпочатися 19 вересня, однак учасники турніру збираються домовлятися про продовження перерви.

У Інтера окрема ситуація – міланці 21 серпня грали у фіналі Ліги Європи, тому мали ще менше часу на відновлення. Очікується, що кривдник Шахтаря отримає додатковий тиждень відпочинку, незалежно від інших клубів. Офіційно календар Серії А 2020/21 повинен бути затверджений 31 серпня.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо