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Серія А може перенести старт нового сезону – Інтер вирізняється серед інших клубів

12:53 - Читать на русском
Серія А може перенести старт нового сезону – Інтер вирізняється серед інших клубів
Інтер – Ювентус / Getty Images

Італійська Серія А 2020/21 ризикує розпочатися з певними затримками.

Клуби розглядають можливість перенесення стартового туру на тиждень, інформує Football-Italia з посиланням на Corriere della Sera.

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У низці команд Серії А виявили гравців з коронавірусом, що негативно вплинуло на процес підготовки. Чемпіонат Італії повинен був розпочатися 19 вересня, однак учасники турніру збираються домовлятися про продовження перерви.

У Інтера окрема ситуація – міланці 21 серпня грали у фіналі Ліги Європи, тому мали ще менше часу на відновлення. Очікується, що кривдник Шахтаря отримає додатковий тиждень відпочинку, незалежно від інших клубів. Офіційно календар Серії А 2020/21 повинен бути затверджений 31 серпня.

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