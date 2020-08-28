Проблемы Ромы с распространением COVID-19 становятся все больше.

Защитник Бруно Перес стал третьим игроком "волков", который сдал положительный тест на коронавирус. Бразилец сообщил о болезни в своем Instagram.

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Легионер Ромы заверил, что с ним все хорошо, и никаких серьезных симптомов у него нет. Ему придется отбыть период изоляции, прежде чем присоединиться к команде Паулу Фонсеки на сборах. Ранее коронавирус обнаружили у двух других игроков римлян – Антонио Миранте и Карлеса Переса.

Напомним, от COVID-19 пострадали и другие клубы Серии А – Сассуоло, Наполи, Торино, Сампдория и Болонья.

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