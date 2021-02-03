Тренери збірної України відвідали заняття Динамо на турецьких зборах
08:26 - Читать на русском
Динамо виходить на фінальний етап підготовки до другої частини сезону.
Наступного дня після спарингу з Динамо Тбілісі (1:0) підопічні Луческу провели тренування, повідомляє офіційний сайт киян.
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Подивитися на заняття динамівців прийшли тренери збірної України – Андреа Малдера та Андреа Адзалін. У складі "біло-синіх" достатньо кандидатів до національної команди, тому асистенти Андрія Шевченка могли отримати чимало корисної інформації.
Додамо, що наступний спаринг Динамо запланований на 4 лютого – кияни зустрінуться з ЦСКА 1948 Софія.
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