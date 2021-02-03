Динамо выходит на финальный этап подготовки ко второй части сезона.

На следующий день после спарринга с Динамо Тбилиси (1:0) подопечные Луческу провели тренировку, сообщает официальный сайт киевлян.

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Посмотреть на занятия динамовцев пришли тренеры сборной Украины – Андреа Малдера и Андреа Адзалин. В составе "бело-синих" достаточно кандидатов в национальную команду, поэтому ассистенты Андрея Шевченко могли получить немало полезной информации.

Добавим, что следующий спарринг Динамо запланирован на 4 февраля – киевляне встретятся с ЦСКА 1948 София.

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