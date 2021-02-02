Нападник Динамо Артем Бєсєдін і захисник Феррейра Сідклей зможуть допомогти команді у офіційних матчах.

Сьогодні кияни додали 24-річного нападника у заявку на другу частину УПЛ, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У грудні завершилась річна дискваліфікація Бєсєдіна за провалений допінг-тест після матчу групового етапу ЛЄ проти Мальме. Нападник брав участь у товариських матчах Динамо на зборах, проте голами не відзначався. Артем зберіг звичний 41 номер.

Додамо, що Бєсєдін є кандидатом у збірну України – востаннє нападник одягав синьо-жовту футболку у матчі відбору Євро-2020 проти Сербії (2:2) і навіть відзначався голом.

Також у заявці "біло-синіх" опинився бразилець Сідклей, який повернувся з оренди у Корінтіансі. 27-річний захисник виступатиме під номером 23.

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