Головний тренер Реала Карло Анчелотті підтвердив, що визначився з основним голкіпером до повернення Тібо Куртуа після травми.

Лунін мав розмову з Анчелотті після матчу з Атлетіко (1:1), стверджує видання Don Diario.

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Зазначається, що наставник підтвердив, що саме Андрій буде основним голкіпером Реала до відновлення Куртуа від травми. Це не означає, що Анчелотті припинить ротацію воротарів, але саме Лунін зараз вважається номером 1 мадридців на важливі матчі.

Нагадаємо, що Андрій Лунін провів за мадридців у цьому сезоні 15 матчів у всіх турнірах. У шести іграх йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

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