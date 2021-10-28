Про Абдулая Баха, наставника жіночої збірної Сьєрра-Леоне, почала говорити футбольна спільнота не за його досягнення, а за можливі ганебні вчинки.

Через звинувачення у домаганнях до своїх підопічних Баха відсторонено від виконання обов'язків у головній команді Сьєрра-Леоне, повідомляє BBC Sport.

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Наразі тамтешня федерація футболу розслідує інцидент. Абдулая підозрюють у сексуальних домаганнях та залякуваннях футболісток. Віце-президент федерації запевняє, що відповідні органи мають копії повідомлень, які підтверджують звинувачення.

Зауважимо, сам Абдулай Бах з відстороненням погодився, але заявляє, що висунуті підозри є брехливими та необґрунтованими.

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