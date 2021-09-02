Керівництво футбольної асоціації Ісландії усім складом подало у відставку через сексуальний скандал, який виник навколо національної збірної, інформує ВВС.

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Низку гравців підозрюють у насиллі та домаганнях, які тягнуться ще з 2017 року. Нещодавно 25-річна Торхільдур Гіда Арнарсдоттір (на фото внизу) виступила з публічною заявою про домагання футболістів. Нібито один з гравців торкався її між ніг і хапав за шию в нічному клубі в Рейк'явіку 4 роки тому. Тоді ж Гіда та її подруга звернулися в поліцію. Справу вдалося вирішити мирним шляхом, але постраждалі хочуть, щоб проблемі насилля приділили значно більше уваги. Гіда запевнила, що знає про щонайменше 6 гравців, які дозволяли собі домагатися дівчат. На скандал відреагувала навіть прем'єр-міністр Ісландії – Катрін Якобсдоттір.

Додамо, що упродовж останніх тижнів Евертон і Гетеборг проводили внутрішні розслідування щодо імовірного сексуального насилля з боку власних гравців. У складі обох клубів є представники Ісландії – Гілфі Сігурдссон виступає за "ірисок", а Колбейн Сігторссон захищає кольори шведського гранда.

Вікінги. Збірна Ісландії, якою ви її ще не бачили. Part I