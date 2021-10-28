Об Абдулае Бахе, наставнике женской сборной Сьерра-Леоне, начало говорить футбольное сообщество не за его достижения, а за возможные позорные поступки.

Из-за обвинений в домогательствах к своим подопечным Баха отстранен от исполнения обязанностей в главной команде Сьерра-Леоне, сообщает BBC Sport .

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В настоящее время местная федерация футбола расследует инцидент. Абдулая подозревают в сексуальных домогательствах и запугиваниях футболисток. Вице-президент федерации уверяет, что соответствующие органы имеют копии уведомлений, подтверждающих обвинение.

Заметим, сам Абдулай Бах с отстранением согласился, но заявляет, что выдвинутые подозрения лживы и необоснованны.