Тренера женской африканской сборной обвиняют в сексуальном домогательстве к футболисткам
Об Абдулае Бахе, наставнике женской сборной Сьерра-Леоне, начало говорить футбольное сообщество не за его достижения, а за возможные позорные поступки.
Из-за обвинений в домогательствах к своим подопечным Баха отстранен от исполнения обязанностей в главной команде Сьерра-Леоне, сообщает BBC Sport.
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В настоящее время местная федерация футбола расследует инцидент. Абдулая подозревают в сексуальных домогательствах и запугиваниях футболисток. Вице-президент федерации уверяет, что соответствующие органы имеют копии уведомлений, подтверждающих обвинение.
Заметим, сам Абдулай Бах с отстранением согласился, но заявляет, что выдвинутые подозрения лживы и необоснованны.
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