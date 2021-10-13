Кваліфікація на чемпіонат світу в Катарі підходить до завершення. Виділяємо сенсації після жовтневих матчів і оцінюємо перспективи топ-збірних.

Європа: перші путівки на руках, Італія та Іспанія мусять нервувати

Дві європейські збірні вже оформили вихід на Мундіаль. Першою це зробила Німеччина, в якій помітні позитивні зміни після приходу Гансі Фліка. Бундестім восени обіграла всіх конкурентів, але екстазу немає, адже Румунія, Північна Македонія, Вірменія та Ісландія – не показник. А з надійністю оборони та проходженням низького блоку досі є проблеми.

Данія не стримує ейфорію. Після шикарного Євро збірна продовжує розривати. У жовтні данці здобули ще дві сухі перемоги. Австрія жодного разу не влучила у площину воріт Шмейхеля, а Молдова взагалі ні разу не пробила. Данія – єдина команда європейської кваліфікації з ідеальними показниками: 100% перемог, 3,4 гола за гру, 0 пропущених.

Італія та Іспанія відволіклися на Лігу націй і втратили лідерство у відборі до ЧС-2022.

Швеція здобула дві звитяги над Косовом і Грецією та обійшла іспанців на два очки. Вирішальною у битві за пряме потрапляння в Катар стане очна зустріч в останньому турі. "Фурію Роху" влаштує тільки перемога.

Швейцарія впевнено розбила Північну Ірландію та Литву і зрівнялася з італійцями. Тут також долю першого місця визначить лобовий матч. "Скуадра Адзурра" гратиме вдома і може вдовольнитися нічиєю.

Головне в інших групах:

– Сербія тримається попереду Португалії на один пункт, але Роналду в прекрасній формі (хет-трик у ворота Люксембургу) і має матч в запасі. Ще й очна зустріч у фінальному турі.

– Росія та Хорватія відчепили конкурентів і гарантували собі щонайменше плей-офф. Росіянам неабияк пощастило обіграти Словаччину та Словенію. А Хорватія несподівано спіткнулася. Втім, "картаті" в останньому турі вдома повинні вирвати у команди Карпіна перше місце.

– Хтось з тріо Нідерланди (19 очок), Норвегія (17 очок) та Туреччина (15 очок) не потрапить навіть у плей-офф. Скандинави без Холанда вивезли зі Стамбула нічию і зберегли за собою поул-позишн. У фінальному турі Норвегія може поборотися за пряму путівку в Катар – треба на виїзді обігрувати Нідерланди. У турків легкий календар на фініші, але вони залежні від результатів Норвегії.

– Англія ускладнила собі життя нічиєю з Угорщиною, однак перше місце все одно в кишені Гарета Саутгейта. Польща у пекельному виїзді в Албанію набрала надважливі три очки та вирвалася на другу сходинку. Тепер для "Кадри" все спокійно – розгрому Андорри має вистачити для плей-офф.

Україна – Боснія і Герцеговина: Петраков лякає і отримує сигнали від лідерів збірної – ЧС-2022 можемо віддати лише самі

Збірна України домашньою нічиєю з боснійцями серйозно зіпсувала собі життя, але шанси на плей-офф залишаються. Втім, пройти цей плей-офф буде вкрай складно. Україна, як показує поточний рейтинг, потрапить у перелік несіяних команд під час жеребкування, а список потенційних суперників у півфіналі наразі виглядає дуже страшно: Португалія (Сербія), Швейцарія (Італія), Шотландія, Іспанія (Швеція), Польща, Хорватія. А після півфіналу буде ще складніший фінал.

Південна Америка: Мессі та Неймар на комфорті

Бразилія та Аргентина не зіграли очний поєдинок через коронавірусний скандал, але й без нього впевнено лідирують у кваліфікації. Бразильці втратили перші очки, розписавши нульову нічию в слабкому матчі з Колумбією, а от Мессі та Ко впевнено розбили Уругвай.

Колумбія та Уругвай також підтвердили свої претензії на Мундіаль. У поточному топ-5 найслабшим виглядає Еквадор. Щоправда, Парагвай, Чилі та Перу також буксують. Південна Америка традиційно радує конкурентністю. Попереду ще 7 турів. Ніхто нічого не гарантував, ніхто не втратив шансів.

Північна Америка: Мексика перша, розв'язка далеко

У КОНКАКАФ стартував фінальний етап кваліфікації, в якому беруть участь 8 команд. Пройшло лише 5 турів з 14, але фаворити вже в лідерах. Хоча виступають дуже непереконливо. Мексика не зуміла переграти Канаду, а США сенсаційно поступилися найслабшій за рейтингом команді – Панамі.

Азія: важливий успіх Японії, якій маячить складний шлях

Азійська кваліфікація вийшла на фінішну пряму. У вирішальному раунді сформовано дві групи по 6 учасників, з яких по дві збірні вийдуть напряму на чемпіонат світу. У першій групі Іран та Південна Корея не мають конкурентів. Вчора вони розписали нічию в якісній дуелі – Джаханбахш відповів на гол Сона.

У другій групи є три топ-збірні, а третьою зайвою поки що виглядає Японія. "Самураї" вчора вирвали перемогу над Австралією, без якої було б дуже складно, але досі перебувають за межами прохідної зони. Саудівська Аравія безпомилково проходить дистанцію, Австралія також бере своє, тому японцям, можливо, доведеться продиратися крізь додатковий раунд відбору та міжконтинентальний плей-офф.

Африка: Кот-Д'Івуар не пропускає зірковий Камерун

В Африці триває передостанній раунд кваліфікації. 10 переможців груп вийдуть у фінальний етап, де в матчах на виліт розіграють 5 путівок у Катар. Як справи у фаворитів:

– Марокко та Сенегал вже пройшли далі.

– Єгипет у жовтні двічі обіграв Лівію і також однією ногою вийшов з групи.

– Нігерія, Туніс і Малі лідирують у своїх квартетах, але поки що без гарантій.

– У Алжира запекла боротьба зі збірною Буркіна-Фасо, яка ослабла через травму форварда Шахтаря Траоре. Південна Африка конкурує з Ганою, а Кот-Д'Івуар – з Камеруном. Одна з двох топ-збірних припинить боротьбу вже на цьому етапі. Потужна група атаки камерунців у складі Шупо-Мотінга, Токо-Екамбі та Абубакара зараз програє одне очко іменитим івуарійцям.

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