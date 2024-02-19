Ласло Немеш, який працював дитячим тренером в Угорщині, може переховуватися від правосуддя на території України.

Департамент поліції угорського міста Вашарошнамень (неподалік кордону з Україною) видав ордер на арешт 54-річного тренера Ласло Немеша, який втік з-під домашнього арешту три місяці тому. Він є уродженцем міста Берегове Закарпатської області.

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Немеша, якому загрожує 15 років ув'язнення, звинувачують у педофілії. Його підозрюють у статевих стосунках з хлопцями, які займалися в місцевій футбольній академії населеного пункту Тарпа. Ласло Немеш працював там тренером і лікарем-масажистом, повідомляє Blikk.

Також у його обов'язки входив нагляд за дітьми, які залишалися на ночівлю. У листопаді 2022 року Немеш здійснив статевий акт з 14-річним хлопчиком, який спав. Через кілька він днів вчинив те саме вже з іншим неповнолітнім хлопцем.

Ласло Немеш перебував під арештом з 6 грудня 2022 року до 7 листопада 2023 року. Згодом йому призначили домашній арешт у квартирі, яку орендував його брат. Підозрюваний мав щотижня з'являтися у поліцію, але вже 19 листопада втік. Правоохоронці підозрюють, що він може перебувати в Україні.

У період скоєння злочинів Ласло Немеш ночував на базі спортивного клубу, де в його обов'язки входили нагляд і супровід 42 українських дітей із Закарпаття.

"Ласло приїхав сюди працювати кілька років тому. Я бачив, як він доглядав за дітьми, прибирав і мив за ними посуд. Він також працював у клубі медичним асистентом. У разі потреби забезпечував дітей ліками, або якщо хтось травмувався на полі, знав, що робити. Також робив їм масаж", – сказав власник будинку, в якому мешкав уродженець України до своєї втечі.

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