Ласло Немеш, который работал детским тренером в Венгрии, может скрываться от правосудия на территории Украины.

Департамент полиции венгерского города Вашарошнамень (недалеко от границы с Украиной) выдал ордер на арест 54-летнего тренера Ласло Немеша, который сбежал из-под домашнего ареста три месяца назад. Он является уроженцем города Берегово Закарпатской области.

"Я даже к*нчил не на нее": Алвес расплакался в зале суда – он подробно описал секс с вероятной жертвой

Немеша, которому грозит 15 лет заключения, обвиняют в педофилии. Его подозревают в половых отношениях с мальчиками, которые занимались в местной футбольной академии населенного пункта Тарпа. Ласло Немеш работал там тренером и врачом-массажистом, сообщает Blikk.

Также в его обязанности входил присмотр за детьми, которые оставались на ночевку. В ноябре 2022 года Немеш совершил половой акт со спящим 14-летним мальчиком. Через несколько дней он совершил то же самое уже с другим несовершеннолетним парнем.

Ласло Немеш находился под арестом с 6 декабря 2022 года до 7 ноября 2023 года. Впоследствии ему назначили домашний арест в квартире, которую арендовал его брат. Подозреваемый должен был еженедельно появляться в полицию, но уже 19 ноября сбежал. Правоохранители подозревают, что он может находиться в Украине.

В период совершения преступлений Ласло Немеш ночевал на базе спортивного клуба, где в его обязанности входили надзор и сопровождение 42 украинских детей из Закарпатья.

"Ласло приехал сюда работать несколько лет назад. Я видел, как он ухаживал за детьми, убирал и мыл за ними посуду. Он также работал в клубе медицинским ассистентом. В случае необходимости обеспечивал детей лекарствами, или если кто-то травмировался на поле, знал, что делать. Также делал им массаж", – сказал владелец дома, в котором жил уроженец Украины до своего побега.

"У нас был секс, за который отказался платить". Криминальные случаи, когда футболистам "сносило башню" на интимном фронте