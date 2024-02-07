"Після танцю я не наполягав на тому, щоб вона пішла за мною до вбиральні. Вона відразу ж погодилася. Я пішов туди першим і трохи почекав. Я все думав про те, чи піде вона за мною, чи не захоче. Коли я відчинив двері, щоб вийти з вбиральні, я побачив її практично біля входу.

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Вона опустилася переді мною на коліна і почала робити мінет. Я стягнув штани і сів на унітаз. Крім мінету у нас більше нічого не було. Після цього вона сіла переді мною і я навіть кінчив не на неї. Я не давав їй ляпаса, не жбурляв її на підлогу. Я не люблю цю жорстокість. Вона не говорила мені, що не хоче зайнятися сексом. Вона жодного разу не сказала, що не хоче або щось у цьому роді.

Після тієї ночі я більше ніколи її не бачив, як і її друзів" – цитує Алвеса Barça Universal. Дані заявив, що не розкрив деякі деталі інциденту під час перших свідчень, тому що хотів приховати їх від дружини – він сподівався, що вона його пробачить. На цьому моменті він заплакав.

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