Чемпіонат Іспанії 2022/23, 29-й тур

Атлетіко – Альмерія – 2:1

Голи: Грізманн, 5, 44

Валенсія – Севілья – 0:2

Голи: Баде, 55, Сусо, 75

Вилучення: Моріба, 84 (Валенсія)

Атлетіко продовжив переможну серію у Ла Лізі до шести матчів. Черговою жертвою мадридців стала Альмерія, яка приїхала у гості на Метрополітано й пропустила вже на 5-й хвилині внаслідок кутового. Корреа підрізав подачу на дальню стійку, а Грізманн замкнув – 1:0!

Альмерія за ударами програла матч з рахунком 2:19, однак примудрилася відігратись на 37-й хвилині. Невдалий пас назад у виконанні "матрацників" призвів до контратаки з кросом, який Хіменес підрізав у власні ворота. Втім, на 44-й він Грізманн відновив перевагу господарів, замкнувши простріл від Карраско – 2:1. Таким чином,

Антуан став четвертим футболістом в історії, якому вдалося забити 150+ голів за Атлетіко в офіційних іграх. У рейтингу чинних бомбардирів клубів Ла Ліги він йде третім після Бензема (349 м'ячів за Реал) та Аспаса (195 за Сельту). Також Грізманн вийшов на другу позицію в Прімері за залученням до голів.

19 - Top 3 players with the most goal involvements in LaLiga 2022/23:



23 - Robert Lewandowski (17 goals and 6 assists)

19 - ANTOINE GRIEZMANN (11 goals and 8 assists)

17 - Karim Benzema (14 goals and 3 assists)



