В рамках програми дня у 29-му турі Ла Ліги провели кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 29-й тур

Атлетіко – Альмерія – 2:1

Голи: Грізманн, 5, 44

Валенсія – Севілья – 0:2

Голи: Баде, 55, Сусо, 75

Вилучення: Моріба, 84 (Валенсія)

Атлетіко продовжив переможну серію у Ла Лізі до шести матчів. Черговою жертвою мадридців стала Альмерія, яка приїхала у гості на Метрополітано й пропустила вже на 5-й хвилині внаслідок кутового. Корреа підрізав подачу на дальню стійку, а Грізманн замкнув – 1:0!

Альмерія за ударами програла матч з рахунком 2:19, однак примудрилася відігратись на 37-й хвилині. Невдалий пас назад у виконанні "матрацників" призвів до контратаки з кросом, який Хіменес підрізав у власні ворота. Втім, на 44-й він Грізманн відновив перевагу господарів, замкнувши простріл від Карраско – 2:1. Таким чином,

Антуан став четвертим футболістом в історії, якому вдалося забити 150+ голів за Атлетіко в офіційних іграх. У рейтингу чинних бомбардирів клубів Ла Ліги він йде третім після Бензема (349 м'ячів за Реал) та Аспаса (195 за Сельту). Також Грізманн вийшов на другу позицію в Прімері за залученням до голів.

19 - Top 3 players with the most goal involvements in LaLiga 2022/23:



23 - Robert Lewandowski (17 goals and 6 assists)

19 - ANTOINE GRIEZMANN (11 goals and 8 assists)

17 - Karim Benzema (14 goals and 3 assists)



Stellar. pic.twitter.com/uSDgcV0y7r — OptaJose (@OptaJose) April 16, 2023

Підопічні Чоло Сімеоне могли забивати ще кілька голів, однак реалізувати бодай ще один момент так і не вдалося. Атлетіко виграв з рахунком 2:1, відірвавшись від четвертої позиції на дев'ять очок і наблизившись до Реала на два. Безпрограшна серія мадридців у Ла Лізі досягла 13 матчів!

Валенсія ж не може здобути перемогу протягом чотирьох турів. Ба більше – "кажани" вдома програли Севільї, не зумівши забити жодного гола. Таким чином, левантійці зазнали четвертої поразки у шести останніх поєдинках проти нервіонців.

Гості забили два м'ячі по перерві. На 55-й хвилині рахунок відкрив Баде, який скористався відскоком від Моріба після кутового. На 75-й комбінація між Хілем, Монтіелем та Сусо завершилась голом останнього, а останні шанси господарів на камбек добило вилучення Моріба. Завдяки перемозі Севілья відірвалась від трійки аутсайдерів на вісім очок, а от Валенсія залишилась у зоні вильоту – до рятівної 17-ї сходинки не вистачає трьох залікових балів.

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