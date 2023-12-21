Кельн за обопільною згодою розлучився з головним тренером Штеффеном Баумгартом.

У четвер, 21 грудня, Баумгарт офіційно перестав обіймати посаду головного тренера Кельна, інформує офіційний сайт клубу. Згідно з джерелом, сторони досягли взаємної згоди про припинення співпраці.

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Кельн погано стартував у цьому сезоні Бундесліги. За підсумками 16 турів чемпіонату команда перебуває в зоні вильоту, посідаючи передостаннє 17-е місце в турнірній таблиці. За словами директора Кельна Крістіана Келлера, Баумгарт поставив під сумнів здатність виправити ситуацію. "Ймовірно, команді потрібен новий імпульс. Боляче йти, але я вдячний за час, проведений тут", – зазначив Штеффен.

Зазначимо, що зараз Бундесліга пішла на зимову перерву. Наступний матч "цапи" зіграють 13-го січня проти Хайденхайма.

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